Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

У селищі Борова Ізюмського району о 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:45 селище Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.

У cелі Глушківка Куп’янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.

Через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

У селі Кам’янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу «Пелюстка» та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб йти в наступ.

За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

Агентство Телевидения Новости