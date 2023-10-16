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Нічна атака на Україну: знищено дві ракети Х-59 та 11 «Shahed-136/131»
Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Shahed-136/131», йдеться в повідомленні.