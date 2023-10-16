Парламентські вибори у Польщі — результати екзитполу

На виборах до Сейму Польщі, які відбулися в неділю, 15 жовтня, найбільше голосів виборців отримала партія «Право і Солідарність», яка перебуває при владі від 2015 року.

Про це стало відомо із результатів екзитполу Ipsos, оголошеного телеканалом TVN, пише Судово-юридична газета.

За інформацією соціологів, партія набрала 36,8 відсотків голосів виборців.

Головний суперник – опозиційна «Громадянська коаліція» набирає 31,6 відсотків.

Подолавши прохідний бар’єр, до парламенту Польщі потрапляють ще три партії: центристський блок «Третій шлях» (13%), Коаліція лівих партій (8,6%) та ультраправа «Конфедерація» (6,2%).

Екзитпол проводили приблизно 1850 соціологів студії Ipsos.

Крім того, над опитуваннями працювали 50 осіб, серед яких координатори та аналітики.

Остаточні результати виборів до парламенту Польщі можуть бути оголошені у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Агентство Телевидения Новости