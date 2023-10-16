Найсильніших ударів по Газі завдав Ізраїль вночі: Reuters

В ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни.

Очікується початок наземної операції на території анклаву, повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.

«Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування Гази, запровадив сувору блокаду та готує наземне вторгнення», – пише видання.

Очікується відкриття пункту перетину кордону з Газою для іноземних громадян. Цей процес контролюватиме Єгипет.

Водночас президент США Джо Байден закликав Ізраїль дотримуватися законів та звичаїв війни у ​​відповідь на атаки ХАМАС, а в неділю заявив у пості в соціальних мережах, що «переважна більшість палестинців не мають нічого спільного з жахливими нападами ХАМАС і страждають» внаслідок дій терористів.

В інтерв’ю CBS 60 Minutes, яке вийшло в ефір у неділю, Байден також сказав, що Ізраїль повинен знищити ХАМАС , але попередив, що для Ізраїлю було б помилкою окупувати Газу.

Палестинці в секторі Гази заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з тих пір, як він розпочав свої атаки у відповідь минулого тижня.

За їх словами, бомбардування було особливо сильним у місті Газа, включаючи авіаудари по районах навколо двох головних лікарень міста.

Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях у секторі Газа вистачить ще приблизно на 24 години, що піддає ризику тисячі пацієнтів.

Влада Гази заявила, що наразі в результаті ударів у відповідь Ізраїлю загинуло щонайменше 2670 людей, чверть з них діти, а майже 10 000 отримали поранення.

Ще 1000 людей вважаються зниклими безвісти та, як вважають, перебувають під завалами.

Агентство Телевидения Новости