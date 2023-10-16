За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 839 боєприпасів

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

На території Харківської області працюють 35 піротехнічних розрахунків ДСНС, 169 саперів та 71 одиниця техніки, повідомляють в ОВА.

«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 304 виїзди для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час було знешкоджено 839 боєприпасів», – повідомив Євген Василенко.

З початку деокупації Харківщини було розміновано 3 784 га території, виявлено та знешкоджено 80 309 ВНП.

За даними Євгена Василенка, протягом тижня на території області сталося 5 підривів на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого три цивільні людини загинули, ще три – зазнало травм.

11 жовтня нещасний випадок, стався у полі між селами Леб’яже та Гракове Чкаловської громади Чугуївського району. На протипіхотній міні підірвалися двоє чоловіків віком близько 35 років. Внаслідок вибуху цивільні загинули на місці.

12 жовтня підрив на протипіхотній міні стався у селі Явірське Ізюмського району. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

Цього ж дня у селі Рубіжне Чугуївського району ще один вибух протипіхотної міни стався на приватному подвір’ї, в результаті чого 39-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми.

13 жовтня підрив вибухонебезпечного предмета стався у полі біля села Явірське Ізюмського району. Там на ворожу протитанкову міну натрапив бензовоз. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці.

15 жовтня в селі Кам’янка Ізюмського району 15-річний підліток натрапив на протипіхотну міну «Пелюстка». За попередньою інформацією, він разом з батьком збирав металобрухт. Хлопчика з мінно-вибуховою травмою та пораненням правої стопи госпіталізовували до медзакладу.

За даними Євгена Василенка, з початку повномасштабного ворожого вторгнення на Харківщині трапилось 236 випадків підривів, загинуло 45 людей та 227 травмовано.

Агентство Телевидения Новости