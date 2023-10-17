На Донбасі ЗСУ знищили три літаки Су-25 за тиждень

Воїни ОСУВ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, один засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та один – спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Агентство Телевидения Новости