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Вирубали дерев на мільйон: на Харківщині поліцейські викрили групу «чорних лісорубів»

Вирубали дерев на мільйон: на Харківщині поліцейські викрили групу «чорних лісорубів»

Харківська поліція викрила групу осіб у незаконній порубці деревини. У «схемі» були залучені працівники одного з державних підприємств.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності транспорт, обладнання та інші ресурси підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що шестеро чоловіків незаконно здійснювали вирубку деревини на території Лозівського району.

Незаконно заготовлену деревину члени групи збували мешканцям району. Отримані кошти розподіляли між собою.

Правоохоронці задокументували 6 фактів вирубки дерев на території району. Сума завданих збитків державі перевищує 1 мільйон гривень.

Під час 19 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, у гаражних приміщеннях й транспортних засобах вилучено понад 50 кубів деревини, автомобілі, бензопили та грошові кошти.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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