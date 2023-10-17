Вирубали дерев на мільйон: на Харківщині поліцейські викрили групу «чорних лісорубів»
Харківська поліція викрила групу осіб у незаконній порубці деревини. У «схемі» були залучені працівники одного з державних підприємств.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності транспорт, обладнання та інші ресурси підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що шестеро чоловіків незаконно здійснювали вирубку деревини на території Лозівського району.
Незаконно заготовлену деревину члени групи збували мешканцям району. Отримані кошти розподіляли між собою.
Правоохоронці задокументували 6 фактів вирубки дерев на території району. Сума завданих збитків державі перевищує 1 мільйон гривень.
Під час 19 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, у гаражних приміщеннях й транспортних засобах вилучено понад 50 кубів деревини, автомобілі, бензопили та грошові кошти.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.