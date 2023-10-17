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У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у грабежі

У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у грабежі

15 жовтня близько 13:00 в Основ`янському районі Харкова 40-річний харків’янин йшов вулицею та тримав у руках мобільний телефон.

Раптово до нього ззаду пройшов невідомий та вдарив по потилиці. Від удару потерпілий впав на землю. Нападник ще раз вдарив його ногою в обличчя, вихватив мобільний телефон та втік у невідомому напрямку, повідомили в ГУНП Харківської області.

Потерпілий звернувся до поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали. Зловмисником виявився раніше судимий 38-річний житель Харкова. 

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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