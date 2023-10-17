Понад 4 тисячі жителів деокупованого Ізюма отримають опалення завдяки модульним котельням

Підготовка Харківщини до опалювального сезону: особлива увага – деокупованим територіям. Так, в Ізюмі значно постраждала критична інфраструктура та житловий фонд. Центральна котельня, яка опалювала 70% міста, зруйнована і відновленню не підлягає. Замість неї тут встановили 10 пересувних котельних установок. Потужність кожної – 1 МВт. Директор Ізюмських тепломереж розповідає, як працює така котельня.

Володимир Золотарьов, директор Ізюмського КП «Теплові мережі»

С другой стороны загружается 9 куб. м пелетов, автоматически шнеком подается сюда в котел, здесь происходит сгорание, образуется тепло и подается на теплообменник, оттуда на коллекторы и идет уже на дома. Холодный сюда же подается, опять нагревается и опять на дома. Каждая котельная мощностью 1 МВт может отапливать два стоквартирных дома. 1 мВт – это 10 тис. кв. метров площади.

Вибір місця не випадковий. Орієнтувалися на наявність вже існуючих теплотрас. На цей район наявних котелень має вистачити.

Володимир Золотарьов, директор Ізюмського КП «Теплові мережі»

Здесь теплотрассы уже готовые. У нас 27 км теплотрас. Подключаемся к ним и подаем сразу на дома. Проблема конечно есть с пелетами, но мы заключаем сейчас договор, тендер проводим. Потребление пелет – 5 тис. тонн на 10 колетен на отпительный сезон. Цена пелетов около 13 тыс. грн одна тонна. Умножьте на 5 тыс. тонн – 65 млн нужно только на одни пелеты.

Перші 13 мільйонів на паливо для котелень планується виділити з міського бюджету. Пілотний проєкт з встановлення модульної котельні було реалізовано у Харкові, в одній з лікарень.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Перший такий проєкт, першу таку котельню ми поставили на нашій обласні лікарні в Харкові, щоб забезпечити безперебійне надання опалення і автономність. Потім такий проєкт реалізували в Ізюмі і далі плануємо реалізовувати по інших населених пунктах. Коли мі відновили багатоповерхівку, ми відразу думаємо, як відновити там електро- та теплопостачання.

Заплановано підключення 33 будинків: із теплом взимку будуть 1 300 квартир, а це – майже 4 300 жителів Ізюма.





Агентство Телевидения Новости