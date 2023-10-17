Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 48

Пожежа у Салтівському районі Харкова: двох людей врятували

Пожежа у Салтівському районі Харкова: двох людей врятували

17 жовтня об 11:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців міста Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі житлового будинку.

На щастя пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н.

Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих.

Від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 