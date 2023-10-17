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Пожежа у Салтівському районі Харкова: двох людей врятували
17 жовтня об 11:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців міста Харкова.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі житлового будинку.
На щастя пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н.
Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих.
Від подальшої госпіталізації вони відмовились.