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На Харківщині до електромережі під’єднали ще один населений пункт

На Харківщині до електромережі під’єднали ще один населений пункт

Фахівці «Харківобленерго» заживили село Пашкове Барвінківської громади.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Село розташоване на кордоні з Донецькою областю і значно постраждало внаслідок бойових дій. Світла тут не було з березня 2022 року.

Енергетики змогли приступити до відновлювальних робіт лише після зачистки села від вибухонебезпечних предметів. 

«Питання відновлення електромереж в регіоні перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Фахівці «Харківобленерго» відновили високовольтну лінію 10 кВ, замінили 23 пошкоджені електроопори та понад два кілометри дроту.

Наразі у Пашковому заживлені всі домоволодіння, в яких живуть люди», – розповів Михайло Харнам.

Енергетики продовжують працювати у селі Курулька, де частина споживачів також уже зі світлом.

Якщо погодні умови будуть сприятливими, ремонтні роботи завершаться там за два тижні.

Агентство Телевидения Новости

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