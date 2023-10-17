На Харківщині до електромережі під’єднали ще один населений пункт

Фахівці «Харківобленерго» заживили село Пашкове Барвінківської громади.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Село розташоване на кордоні з Донецькою областю і значно постраждало внаслідок бойових дій. Світла тут не було з березня 2022 року.

Енергетики змогли приступити до відновлювальних робіт лише після зачистки села від вибухонебезпечних предметів.

«Питання відновлення електромереж в регіоні перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Фахівці «Харківобленерго» відновили високовольтну лінію 10 кВ, замінили 23 пошкоджені електроопори та понад два кілометри дроту.

Наразі у Пашковому заживлені всі домоволодіння, в яких живуть люди», – розповів Михайло Харнам.

Енергетики продовжують працювати у селі Курулька, де частина споживачів також уже зі світлом.

Якщо погодні умови будуть сприятливими, ремонтні роботи завершаться там за два тижні.

Агентство Телевидения Новости