Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:53
Просмотров: 111

У Харківській області вже розпочато опалювальний сезон

У Харківській області вже розпочато опалювальний сезон

Вже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування.

«В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров’я.

Уже опалюється 9 таких закладів», – повідомив Синєгубов.

«В цілому Харківщина готова до нового опалювального сезону. Котельні, об’єкти соціальної сфери та житлові будинки підготовлені на 100% до пуску тепла.

Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 