Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:11
Просмотров: 39

916 пунктів Незламності вже розгорнуто в Харківській області

916 пунктів Незламності вже розгорнуто в Харківській області

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов доручив прискорити роботу з облаштування всіх пунктів Незламності в області та підготувати їх до осінньо-зимового періоду.

Всі пункти Незламності мають бути готові до тривалого обігріву та бути забезпечені інтернет-зв’язком, – наголосив Олег Синєгубов.

«Особливо це стосується деокупованих території нашої області. Звертаюся до відповідних служб, очільників районних військових адміністрацій, представників відповідального бізнесу», – сказав голова ОДА.

На території Харківської області розгорнули 916 пунктів Незламності, також в готовності до відкриття перебуває 11 мобільних пунктів Незламності.

Наразі в цілодобовому режимі працює 154, ще 762 – за графіками, визначеними Комісіями ТЕБ та НС.

«В разі аварійного відключення електропостачання або опалення більш ніж на 3 години всі пункти Незламності будуть переведені у цілодобовий режим роботи», – резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 