916 пунктів Незламності вже розгорнуто в Харківській області

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов доручив прискорити роботу з облаштування всіх пунктів Незламності в області та підготувати їх до осінньо-зимового періоду.

Всі пункти Незламності мають бути готові до тривалого обігріву та бути забезпечені інтернет-зв’язком, – наголосив Олег Синєгубов.

«Особливо це стосується деокупованих території нашої області. Звертаюся до відповідних служб, очільників районних військових адміністрацій, представників відповідального бізнесу», – сказав голова ОДА.

На території Харківської області розгорнули 916 пунктів Незламності, також в готовності до відкриття перебуває 11 мобільних пунктів Незламності.

Наразі в цілодобовому режимі працює 154, ще 762 – за графіками, визначеними Комісіями ТЕБ та НС.

«В разі аварійного відключення електропостачання або опалення більш ніж на 3 години всі пункти Незламності будуть переведені у цілодобовий режим роботи», – резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости