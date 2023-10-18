Куп’янський напрямок: ЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 жовтня. 602 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початком доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 «шахідів». Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Миколаївка Сумської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Нью-Йорк, Авдіївка, Степове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости