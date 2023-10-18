Дев’ять пожеж за добу сталося на Харківщині

Протягом доби з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

11 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.

Об 11:14 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Південнопроєктній міста Харкова. До місця пригоди прибуло дві пожежно-рятувальних підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС на автоцистернах у складі 10 рятувальників. Площа пожежі склала близько 10 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки. Локалізували вогонь об 11:26 та повністю загасили його о 12:18. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Об 11:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців міста Харкова. Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на другому поверсі житлового будинку. Без загоряння. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих. Від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

В Ізюмському районі 52-річний чоловік загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади. Підірвався трактор МТЗ. Тракторист, чоловік 1971 року народження, загинув на місці.

Агентство Телевидения Новости