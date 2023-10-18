Поїзд «Харків – Ясіня» змінює маршрут курсування

Укрзалізниця продовжує ремонтні робіт на дільниці Надвірна – Делятин та Микуличин – Ворохта до кінця листопада та, відповідно, змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати місяця.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір.

Це торкнеться наступних рейсів:

поїзд №15/16 Харків – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, та з Івано-Франківська до Харкова 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 та 29 листопада;

поїзд №6/5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 та 29 листопада, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 та 30 листопада;

поїзд №95/96 Київ – Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №26/25 Одеса – Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Одеси 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №130/129 Кременчук – Ворохта курсуватиме до Чернівців 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, і з Чернівців до Кременчука 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада;

поїзд №55/56 Київ – Івано-Франківськ/Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №357/358 Київ – Ворохта курсуватиме до станції Коломия 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, і з Коломиї до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада.

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