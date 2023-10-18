У Харкові лікарі реанімували пенсіонера після клінічної смерті

17 жовтня о 9:47 медики харківської «екстренки» отримали виклик до 73-річного чоловіка, мешканця Харкова.

Про це повідомили в “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

По прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.

Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 407.

Агентство Телевидения Новости