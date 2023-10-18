Сегодня 10:11
Просмотров: 84
У Харкові лікарі реанімували пенсіонера після клінічної смерті
17 жовтня о 9:47 медики харківської «екстренки» отримали виклик до 73-річного чоловіка, мешканця Харкова.
Про це повідомили в “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
По прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 407.