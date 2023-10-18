Завершено спецрозслідування щодо депутата сільради, який обійняв керівну посаду під час окупації Ізюма

Депутат Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік перебував в Ізюмі, коли місто було захоплено російськими загарбниками. Він добровільно обійняв посаду «заступника голови Тимчасової адміністрації м. Ізюм та Ізюмського району».

«Посадовець» особисто здійснював видачу «перепусток» для безперешкодного проходження блокпостів зс рф на території Ізюмського району.

Також він проводив «поучительные беседы» з працівниками поліції з метою схилення їх до роботи на окупаційну владу.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Колаборант переховується від українського правосуддя на території рф. Обвинувальний акт щодо нього розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости