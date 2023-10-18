Забив співмешканку до смерті та скинув тіло жертви у вигрібну яму — вбивця проведе за ґратами 12 років

7 квітня 2022 року житель Харківщини вбив свою співмешканку, з якою проживав останні десять років. Між ним і жінкою і раніше виникали конфлікти, а як останній аргумент зловмисник часто пускав у хід кулаки, б’ючи потерпілу.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Трагедія трапилась в одному з домоволодінь у м. Лозова у вечірній час, близько 20 години. Чоловік і жінка вкотре почали сваритись, знаходячись на подвір’ї будинку. Зловмисник штовхнув потерпілу у груди, від чого вона впала на тротуарну плитку. Подолавши таким чином супротив, чоловік став бити жінку ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної жертви тривало близько 10 хвилин. Залишивши її на тому ж місці, чоловік повернувся у будинок.

Наступного ранку, вийшовши на подвір’я і побачивши тіло співмешканки, зловмисник усвідомив, що вона мертва. Аби приховати злочин, він скинув труп у вигрібну яму, розташовану на території домоволодіння, а потім ще й засипав його вапном.

Однак уникнути відповідальності не вийшло — зловмисник був затриманий правоохоронцями.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і, знаходячись у шоковому стані, вбив співмешканку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 55-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости