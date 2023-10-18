Вночі на Салтівці поліція впіймала порушника комендантської години

Сьогодні вночі, патрулюючи територію Салтівського району, патрульні помітили чоловіка, який, порушував комендантську годину.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Патрульні передали громадянина слідчим.

Агентство Телевидения Новости