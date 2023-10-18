Взаємодіяв з окупантами: викрито підприємця

Під час окупації смт Великий Бурлук місцевий підприємець, який займався роздрібною торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, налагодив робочі зв’язки із загарбниками.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Щоб отримати привілейоване ставлення від окупантів, підозрюваний оформився суб’єктом господарювання відповідно до російського законодавства.

Підприємець здійснював торгівлю товарами, які завозив з тимчасово окупованих територій Харківської, Луганської областей та рф, сплачуючи податки в казну держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річному підприємцю за фактом колабораційної діяльності.

Агентство Телевидения Новости