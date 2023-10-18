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Ліквідовано пожежу на Салтівці: ДСНС

Ліквідовано пожежу на Салтівці: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу у двоповерховій неексплуатуємій будівлі.

18 жовтня о 14:19 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у неексплуатуємій двоповерховій будівлі на проспекті Героїв Харкова Салтівського району міста Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття вогнеборців у підвалі будівлі горіли меблі та сміття на площі близько 10 кв.м.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі.

О 14:49 пожежу було локалізовано, а о 15:22 повністю ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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