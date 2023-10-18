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По Харкову вдарили Іскандером: на місці працюють криміналісти
По місту знову використали Іскандер – росіяни атакували Індустріальний район.
Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Одна жінка поранена в результаті ракетного удару по Харкову.
Ворог знову поцілив в житлову забудову. На місці влучання – півтора метрова вирва поблизу будинку.
Також пошкоджені стовпи ліній електропередач та проїжджа частина.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працюють на місці, вилучили уламки ракети комплексу 9М723.