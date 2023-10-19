Вночі окупанти вдарили по Україні балістикою та ударними дронами

З 20:00 18 жовтня і по 5:00 19 жовтня військові рф атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу.

5 балістичних ракет Іскандер М;1 зенітна керована ракета С-300;1 керована авіаційна ракета Х-59;1 крилата ракета (тип уточнюється);9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;три ударні БпЛА «Shahed-136/131».

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.

Агентство Телевидения Новости