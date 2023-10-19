Зарізав власного сина: 7 років позбавлення волі
Суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прокуратура Харківській області.
15 серпня минулого року пенсіонер зарізав ножем власного сина.
Трагедія трапилась вночі в одній з квартир по вулиці Танкопія в Харкові.
Встановлено, що між батьком і сином виникла сварка, під час якої літній чоловік схопив ніж і вдарив ним сина в грудну клітину.
Від отриманого поранення 37-річний чоловік помер на місці події.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково.
Пенсіонер розказав, що його син мав проблеми з наркотиками і зловживав алкогольними напоями, тому між ними часто виникали конфлікти.
За словами чоловіка, того вечора його син прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся на адресу батька і погрожував йому.
Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.