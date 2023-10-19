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Зарізав власного сина: 7 років позбавлення волі

Зарізав власного сина: 7 років позбавлення волі

Суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

15 серпня минулого року пенсіонер зарізав ножем власного сина.

Трагедія трапилась вночі в одній з квартир по вулиці Танкопія в Харкові.

Встановлено, що між батьком і сином виникла сварка, під час якої літній чоловік схопив ніж і вдарив ним сина в грудну клітину.

Від отриманого поранення 37-річний чоловік помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково.

Пенсіонер розказав, що його син мав проблеми з наркотиками і зловживав алкогольними напоями, тому між ними часто виникали конфлікти.

За словами чоловіка, того вечора його син прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся на адресу батька і погрожував йому. 

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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