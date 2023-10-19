Розповсюджували наркотики по всій території України: викрито злочинну організацію

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій території України.

За даними слідства, використовуючи високотехнологічні методи гідропоніки, вони виробляли наркотики на індустріальному рівні, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Свою діяльність організували на території Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської, Полтавської та Харківської областей.

Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб. Річний обсяг виробництва та реалізації сягав понад 1000 кг. Така нелегальна діяльність приносила їм понад 500 тис доларів США чистого прибутку щороку.

За попередніми даними діяльність цієї організації підтримували представники правоохоронних органів.

Наразі проведено понад 50 обшуків в різних областях України.

Під час обшуків вже виявлено понад 10 кг готової до продажу наркотичної продукції, дві нарколабораторії, що були замасковані під фермерські господарства.

Крім того, вилучено гроші, зброю, обладнання для лабораторій та інше.

За результатами слідчих дій, в порядку ст. 208 КПК України правоохоронці затримали 10 учасників злочинної організації, а також правоохоронця, який входив до злочинної організації та прикривав їх діяльність.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости