Відповідала за «матеріальну допомогу» в окупантів: оголошена у розшук

Жителька села Курилівка Куп’янського району добровільно погодилась працювати на ворога.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Жінка обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела сектора внутренней политики Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Колаборантка займалась оформленням і видачею так званої «матеріальної допомоги» від рф в розмірі 10 тисяч російських рублів місцевим мешканцям, заповнювала звіти про страхові внески, а також була уповноважена на нарахування заробітної платні співробітникам окупаційного органу влади.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости