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В Авдіївці під вогнем росіян залишається ще сотні українців

В Авдіївці під вогнем росіян залишається ще сотні українців

Збройні сили рф після кількох днів «затишшя» посилили обстріли Авдіївки Донецької області. Наразі у місті залишається 1 601 житель.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

«Потроху триває евакуація: вчора ми вивезли чотири людини, а позавчора десять.

Сподіваюся, що такі обставини все-таки людей трохи будуть примушувати приймати рішення про евакуацію”, сказав Барабаш.

«Наразі ситуація в Авдіївці починає змінюватись на гірше. Противник збільшив кількість обстрілів.

Є інформація, що ворог перегруповується і буде друга хвиля загострення», повідомив Барабаш.

«Ми навіть припинили ввезення гуманітарної допомоги саме в період загострення, хоча вона є в місті, є харчові продукти, є медицина в достатній кількості, резерви є», – підсумував глава ГВА.

Агентство Телевидения Новости

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