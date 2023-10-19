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Кондитер, логіст та бухгалтер: вакансії тижня в Харківській області

Кондитер, логіст та бухгалтер: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 19 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1050 вакансій.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 20 000 грнІнженер з охорони праці та пожежної безпеки – 19 700 грнКондитер – 19 000 грнЛогіст – 18 500 грнМонтажник інформаційно-комунікаційного устаткування – 17 000 грнДержавний аудитор – 16 800 грнІнженер з розрахунків – 16 250 грнБухгалтер – 15 000 грнСлюсар будівельний – 12000 грнРобітник зеленого будівництва – 11 000 грн

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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