Помер харків’янин – зірка шоу «Каламбур»

Помер відомий шоумен Сергій Гладков, виконавець безлічі ролей у шоу «Каламбур».

Акторові та клоуну було 60 років.

Про смерть колеги повідомив актор «Каламбура» Вадим Набоков, виконавець ролі Морячка в «Селі дурнів», пише Фокус.

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в місті Харкові.

Закінчив Одеський політехнічний інститут — факультет Машинобудування та робототехніки.

Перші клоунські проєкти почав створювати ще під час навчання, закінчивши курси режисури та пантоміми.

Його першим клоунським гуртом став «Пантофон», створений у 1980-х.

Наступна трупа, «Магазин Фу», стала лауреатом численних фестивалів. З 1989 року колектив Гладкова почав працювати в Одеській державній філармонії та співпрацювати з комік-трупою «Маски».

А 1996 року клоун-група «Магазин Фу» об’єднується з комедійним дуетом «Солодке життя» і з’являється новий колектив «Каламбур».

Сергій Гладков грав безліч ролей у шоу: Мужика в «Селі дурнів», Невдаху в рубриці «Бар Каламбур», у «Залізному капутi» — Дранкеля, а в «Крутому піку» — диспетчера і «незрівнянну міс Мурпл у ролі міс Бурпл».

Останнім часом Гладков працював як звукорежисер і сценарист над створенням багатьох фільмів і серіалів. Повідомляється, що останніми роками актор жив в Одесі, де і відбудеться прощання.

Агентство Телевидения Новости