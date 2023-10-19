Помер харків’янин – зірка шоу «Каламбур»
Помер відомий шоумен Сергій Гладков, виконавець безлічі ролей у шоу «Каламбур».
Акторові та клоуну було 60 років.
Про смерть колеги повідомив актор «Каламбура» Вадим Набоков, виконавець ролі Морячка в «Селі дурнів», пише Фокус.
Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в місті Харкові.
Закінчив Одеський політехнічний інститут — факультет Машинобудування та робототехніки.
Перші клоунські проєкти почав створювати ще під час навчання, закінчивши курси режисури та пантоміми.
Його першим клоунським гуртом став «Пантофон», створений у 1980-х.
Наступна трупа, «Магазин Фу», стала лауреатом численних фестивалів. З 1989 року колектив Гладкова почав працювати в Одеській державній філармонії та співпрацювати з комік-трупою «Маски».
А 1996 року клоун-група «Магазин Фу» об’єднується з комедійним дуетом «Солодке життя» і з’являється новий колектив «Каламбур».
Сергій Гладков грав безліч ролей у шоу: Мужика в «Селі дурнів», Невдаху в рубриці «Бар Каламбур», у «Залізному капутi» — Дранкеля, а в «Крутому піку» — диспетчера і «незрівнянну міс Мурпл у ролі міс Бурпл».
Останнім часом Гладков працював як звукорежисер і сценарист над створенням багатьох фільмів і серіалів. Повідомляється, що останніми роками актор жив в Одесі, де і відбудеться прощання.