Двері метрошколи відчинені для всіх дітей – Терехов

У метрошколі можуть навчатися діти як із комунальних, так і з приватних навчальних закладів Харкова.

Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» сказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

За його словами, найбільше хочуть навчатися в метрошколі учні 1-3 класів.

Усі витрати, пов’язані з навчанням у метро, зараз фінансуються коштом міського бюджету.

Мер зазначив, що Харків завжди був потужним освітнім центром, і міська влада робитиме все, щоб так було й надалі.

Також мер зазначив, що місто з вдячністю ставиться до вчителів, які, попри складні воєнні умови, продовжують навчати дітей на найвищому рівні.

«Сьогодні ми виплачуємо заробітну плату освітянам у повному обсязі.

Крім того, ті, хто працює в метрошколі, отримують премії. І надалі, за нашими розрахунками, ми зможемо платити так же, як і в попередні роки», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости