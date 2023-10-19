Заборона УПЦ МП в Україні: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов’язані з рф, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт №8371 проголосували 267 депутатів.

Ірина Геращенко назвала голосування «історичним»: «Верховна Рада України зробила перший крок, щоби викурити московських попів з української землі […] Що говорить цей закон? Він не про релігію, не про церкву.

Він про захист нацбезпеки України. Про те, що церква, яка має метрополію у Москві, насправді не церква, а ФСБшна філія. І вона може закриватися за рішеннями суду».

Агентство Телевидения Новости