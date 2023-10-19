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Зараз у Харкові мешкає майже півмільйона переселенців

Зараз у Харкові мешкає майже півмільйона переселенців

Близько 500 тис. внутрішньо переміщених осіб перебувають зараз у місті Харкові.

Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» наголосив міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

«Це мешканці Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької та інших областей, зокрема з деокупованих територій. Усі вони хочуть бути у Харкові, нікуди не хочуть їхати, і я пишаюся цим», – зазначив мер.

За його словами, чимало городян виїхало з міста після 24 лютого минулого року, проте значна частина їх вже повернулася.

«Переселенці та харків’яни – всі ми працюємо разом і допомагаємо один одному.

І я дуже хочу, щоб такі стосунки збереглися в місті й після нашої перемоги», – зазначив Ігор Терехов.

Також мер нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, в якому вже понад рік проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним, і це стосується всіх мешканців міста.

Агентство Телевидения Новости

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