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За збут наркотиків мешканцю Чугуївського району повідомили про підозру

За збут наркотиків мешканцю Чугуївського району повідомили про підозру

42-річний мешканець села Таранівка перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Наркотичний засіб «Метадон-ЗН» він отримував під час лікування, а потім реалізовував мешканцям Зміївської ОТГ.

17 жовтня працівники поліції провели санкціонований обшук в помешканні зловмисника, в ході якого виявили та вилучили документацію на отримання «метадону» в різних центрах та наркотичний засіб.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Щодо зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60діб.

Агентство Телевидения Новости

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