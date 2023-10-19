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Ще 5 громад Харківської області розпочали опалювальний сезон

Ще 5 громад Харківської області розпочали опалювальний сезон

Станом на 19 жовтня в Харківській області вже запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.

Про це повідомляє ХОВА.

Зокрема, напередодні запрацювали котельні у Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській громадах. Раніше опалення почали давати у Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.

Уже опалюється 13 закладів охорони здоров’я (7,9%), підключено 80 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (1,1%).

Агентство Телевидения Новости

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