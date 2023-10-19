Ворожі обстріли Харківщин з РСЗВ «Смерч» та артилерії: правоохоронці зафіксували наслідки

19 жовтня близько 12:00 російські військові з артилерії обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено низку житлових будинків, господарчих споруд та приватних автомобілів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також під ворожими обстрілами сьогодні були с. Підлиман та с. Піски-Радьківські Борівської СТГ Ізюмського району. За попередніми даними, удари були завдані з РСЗВ «Смерч». Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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