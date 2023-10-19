До 12 років тюрми засуджено колаборанта, який працював «експертом-криміналістом» у окупантів на Харківщині

На Харківщині засудили колаборанта, який співпрацював з агресором у період окупації Куп’янського району.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 54-річний мешканець Куп’янська, якого співробітники СБУ затримали у лютому цього року.

За матеріалами судового розгляду, зловмисник добровільно погодився співпрацювати з окупантами та був призначений на посаду «експерта криміналістичного відділу» в окупаційному «мвс рф».

Встановлено, що перебуваючи на цій «посаді», він виконував покладені окупаційною владою обов’язки. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 54-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомляє прокуратура Харківської області.

Вирок суду – 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Агентство Телевидения Новости