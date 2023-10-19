На Харківщині поліцейські оперативно розшукали неповнолітню дівчину

19 жовтня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від мешканки села Борова Чугуївського району. Жінка розповіла про зникнення 14-річної доньки, яка пішла з дому 16 жовтня.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Правоохоронці перевірили можливі місця перебування підлітка, опитали знайомих дівчини та протягом години розшукали її. Дівчина знаходилася у подруги.

Дитину повернули додому. З дівчиною та її батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости