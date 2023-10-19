Нажився на будівництві спортмайданчика для дітей: директору підприємства повідомлено про підозру

У лютому 2020 року між відділом освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації та ТОВ-підрядником укладено договір щодо будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в одному із сіл Лозівського району.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Директор ТОВ, достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт. На підставі актів виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок недобросовісного підрядника надлишково перераховано близько 250 тис. грн бюджетних коштів.

Так, відповідно до висновку експертизи, товщина щебеневих шарів не відповідає проєктно-кошторисній документації, бортові камені тротуарів укладені не у повному обсязі, міцність бетону, розмір та форма фундаментів під опорами освітлення частково не відповідають проєктним значенням, а фундаменти під стійками огорожі взагалі відсутні.

Невідповідність фактично виконаних робіт значенням, вказаним у проєктно-кошторисній документації, призводить не тільки до завдання збитків державному бюджету, а й може створювати потенційну загрозу безпеці і життю дітей та інших відвідувачів майданчика.

За процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости