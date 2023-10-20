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Внаслідок обстрілів Куп’янщини 20 жовтня поранено мирного жителя

Внаслідок обстрілів Куп’янщини 20 жовтня поранено мирного жителя

20 жовтня приблизно о 7:30 російські військовослужбовці обстріляли с. Кучерівка Куп‘янського району. Мінно-вибухову травму отримав 39-річний цивільний чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також сьогодні опівночі ворог завдав ракетний удар по смт Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300.

Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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