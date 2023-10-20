Митрополит УПЦ (МП) Павел може сісти на 8 років з конфіскацією майна

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);▪️ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Агентство Телевидения Новости