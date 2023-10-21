Близько опівночі рф обстріляла селище Липці: зведення ХОВА

Вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли селище Липці Харківського району.

Попередньо, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп’янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.

Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп’янського району та інші населені пункти.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають важкі бої. За добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку.

Ворог не має просування та зазнає постійних втрат.

Агентство Телевидения Новости