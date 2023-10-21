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Нацбанк України вводить в обіг оновлені купюри номіналом 20 гривень

Нацбанк України вводить в обіг оновлені купюри номіналом 20 гривень

Нацбанк України вводить в обіг оновлені купюри номіналом 20 гривень із підписом голови НБУ Андрія Пишного.

У пресслужбі Національного банку України повідомили, що зазначені купюри з’являться у рамках планового випуску для заміни пошкоджених та зношених.

Вони будуть використовуватися разом з іншою готівкою цього номіналу минулих років випуску.

Їх обов’язково прийматимуть усі фізичні та юридичні особи без будь-яких обмежень на території України.

Відповідно до законодавства, на купюрах, що вводяться в обіг, розміщується підпис чинного голови НБУ. Відповідне рішення правління було ухвалено 2 лютого 2023 року.

Агентство Телевидения Новости

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