Окупанти вперше одночасно запускали ракети та «КАБи» – Гуменюк

У ніч на суботу під час обстрілу України російські агресори вперше одночасно запустили крилаті ракети та керовані авіаційні бомби «КАБи».

Про це сказала керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 жовтня, повідомляє Кореспондент.

«Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо», – заявила вона.

За даними Гуменюк, цієї ночі практично одночасно спрямовувались з літаків тактичної авіації керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад, на Кривий Ріг, Миколаївську область.

Також застосовувались ударні безпілотники.

«Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони та з максимальним досягненням результату», – констатувала Гуменюк.

Агентство Телевидения Новости