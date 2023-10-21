Слідчі Харківщини задокументували наслідки обстрілів військових рф

Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп’янського району пошкоджені будинки та господарчі споруди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківській області.

Отримав тілесні ушкодження 39-річний цивільний чоловік. Його доставили до лікарні.З РСЗВ росіяни обстріляли село Липці Харківського району.

Також окупанти завдавали удари по населеним пунктам Вовчанськ та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Іванівка, Кислівка Куп’янського району та інші.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости