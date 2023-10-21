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Сегодня 11:58
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Пункти незламності вже в застосунку Дія

Пункти незламності вже в застосунку Дія

Відсьогодні для українців запрацювала нова послуга.

У Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

Карта — інтерактивна. Можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності.

А також відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Важливо, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв’язок. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Дії, коли буде інтернет.

Згодом функціонал послуги буде розширено.

Можна буде подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук.

Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

Якщо у застосунку Дія не з’явився даний розділ необхідно оновити застосунок.

Агентство Телевидения Новости

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