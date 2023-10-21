«Робимо все, щоб блекаутів не було», – Синєгубов
На Харківщині фактично розпочався опалювальний сезон.
Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі працюють 38 котелень в окремих громадах, опалюється 24 заклади охорони здоров’я та 120 багатоквартирних житлових будинків.
«Коли середньодобова температура стане нижче 8 градусів, тепло буде подано усім споживачам, для цього усе готово», – зазначив Синєгубов.
«Робимо все, щоб блекаутів не було, але люди мають бути готові до можливих перебоїв електропостачання та знати адреси найближчих Пунктів Незламності.
Наразі в області їх розгорнуто 916, також в готовності більше 10 мобільних Пунктів Незламності», – сказав очільник ХОВА.
Для потреб закладів охорони здоров’я придбано 789 потужних генераторів, створено резервний запас палива.
«Всі заклади критичної інфраструктури та Центри Первинної меддопомоги забезпечені генераторами на 100%», – резюмував Синєгубов.