Додому повернули ще чотирьох українських дітей

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще чотирьох українських дітей.

Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів», — написав Омбудсмен Дмитро Лубінець.

Єрмак розповів, що в одному випадку матір і син не бачилися з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Родина проживала на території Херсонщини, а з початком війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею та дідусем.

Після окупації мати не могла евакуювати сина, потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити й вона почала шукати свого сина. Україні вдалося його знайти та повернути з родичами.

Інший хлопчик до початку війни, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті.

Через вторгнення рф батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. Зараз, після тривалої розлуки, родина знову разом.

Третій хлопчик опинився в Брянський області рф, у дитячому будинку. Його бабуся не здавалася і разом з українською владою шукала дитину, яка зараз уже з нею.

Агентство Телевидения Новости