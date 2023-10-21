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Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові: коментар поліції

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові: коментар поліції

20 жовтня близько 20:30 поблизу будинку на проспекті Гагаріна.

За даними ГУНП Харківської області, 34-річний водій автомобіля Mazda CX-5 під час руху не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем MAN з напівпричепом під керуванням 50-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку.  

Відео з місця публікували у соцмережах.

Внаслідок ДТП водій іномарки загинув  на місці.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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