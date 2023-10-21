Сергій Жадан та етнічний реп: музичний альбом на вірші Григорія Сковороди

У вільному доступі з’явився новий альбом Жадана на вірші українського філософа Григорія Сковороди під назвою SKOVORODANCE.

Сам альбом виявився досить експериментальним та незвичним – враження, яке підтвердив і сам Сергій Жадан в ефірі на Радіо Культура, назвавши новий альбом «постмодерном у хорошому сенсі» й наголосивши на великій кількості цитат та алюзій до класичних сковородинських текстів, повідомляє Українська правда.

SKOVORODANCE – це проєкт Харківського літературного музею, де українські митці виконали покладені на музику поезії із “Саду божественних пісень” Сковороди.

До альбому увійшло 12 пісень. Саунд-продюсерами платівки виступили українсько-німецький діджей Юрій Гуржи та тернопільський звукорежисер Лесик Омодада.

Загалом, над альбомом працювали понад 35 музикантів.

Музику Сергій Жадан описав як еклектичну суміш жанрів, «мішанину, яка гарно тримається купи».

У ролі вокалістів до нового альбому Жадана вже традиційно доєдналися й інші українські митці, зокрема письменниця та виконавиця Ірена Карпа.

Жадан назвав роботу «крафтовою», оскільки поезії Сковороди були не лише покладені на музику, але й значно адаптовані до вух сучасного слухача, фактично перекладені.

Жадан також анонсував вихід графічного доповнення до альбому, тому йдеться про цілісний арт-проєкт, присвячений творчості Сковороди.

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